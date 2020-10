La production espagnole de Kaki continue de chuter

Partager

En Espagne, la production de Kaki continue régulièrement de chuter.

Alors que les estimations de production de récoltes de kakis tablaient sur un recul de 25 à 30% par rapport à l’année dernière, la grêle a affecté les zones de production et notamment dans la province de Valencia, et les estimations sont donc revues à la baisse.

Dans la région de La Ribera Alta, la grêle a eu un impact catastrophique sur la production avec une perte de plus de 4 millions d’euros sur une superficie de 2 000 hectares de cultures. Entre autres, ce sont les kakis et les agrumes qui ont été les plus impactés selon les premières estimations AVA-ASAJA (Asociación Valenciana de Agricultores).

Les dommages ont détruit en moyenne entre 50% et 100% des récoltes des producteurs de kaki et de variétés précoces de mandarines et d’oranges. Une véritable catastrophe pour l’industrie mais aussi pour la région de Valencia.

In fine, alors que la production estimée devait atteindre les 400 000 tonnes, la récolte sera cette année en dessous des 300 000 tonnes.

Avec Fructidor