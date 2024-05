Partager

L’agriculture évolue sans cesse, et avec elle, les méthodes d’irrigation. Parmi les innovations les plus remarquables de ces dernières décennies, l’irrigation par goutte à goutte souterraine où enterrée, émerge comme une solution plus que jamais d’actualité, offrant des avantages significatifs aux agriculteurs tout en préservant les ressources naturelles. Focus sur cette technologie.

Dans le panorama de l’agriculture, l’irrigation constitue un pilier fondamental pour garantir des rendements optimaux tout en faisant face aux défis environnementaux et économiques. Parmi les diverses approches d’irrigation, l’irrigation par goutte à goutte enterrée se distingue par son efficacité, sa polyvalence et ses avantages multiples, tant pour les cultures extensives que pour les cultures ligneuses.

Les cultures pionnières et l’expansion de la technique.

Dans le pourtour méditerranéen, la vigne et l’olivier ont été parmi les premières cultures à adopter l’irrigation par goutte à goutte enterrée, ouvrant la voie à une utilisation généralisée de cette technologie. Avec plus de 100 000 hectares de terres irriguées de cette manière à travers le monde, cette approche a fait ses preuves, non seulement pour les cultures traditionnelles, mais aussi pour les fruits à coque tels que les amandes, les noix et les pistaches.

D’autres cultures, telles que le cerisier, le pêcher, le pommier, et même les agrumes, ont rapidement rejoint le mouvement, confrontés à des défis similaires de rareté des ressources en eau. L’irrigation par goutte à goutte enterrée s’est avérée être une réponse efficace à ces défis, offrant un moyen précis et économe en eau pour répondre aux besoins des cultures ligneuses et extensives.

Applications et avantages de la technique.

L’application de l’irrigation par goutte à goutte enterrée varie selon le type de culture et la durée de vie du système. Les avantages de cette approche se déclinent en deux catégories principales : environnementaux et économiques.

Économie d’eau : Face à la rareté croissante des ressources hydriques, cette méthode permet une utilisation plus efficace de l’eau en apportant l’humidité directement là où elle est nécessaire, réduisant ainsi les pertes par évaporation et percolation.

Gestion précise des nutriments : En fournissant une irrigation ciblée, le système permet une distribution précise des nutriments, réduisant les excès et les pertes dans l’environnement.

Réduction des intrants : En maintenant une humidité optimale du sol, cette méthode limite la propagation des maladies et réduit la nécessité d’utiliser des produits phytosanitaires, préservant ainsi la qualité des sols et des eaux souterraines.

Utilisation des eaux usées : L’irrigation enterrée offre la possibilité d’utiliser les eaux usées traitées de manière sûre et efficace, contribuant ainsi à la gestion durable des ressources en eau.

Avantages Économiques et perspectives d’avenir :

Optimisation des coûts : En réduisant la consommation d’eau, d’engrais et de produits phytosanitaires, cette méthode permet des économies substantielles pour les agriculteurs, améliorant ainsi leur rentabilité globale.

Rendements accrus : En assurant une hydratation précise et constante des cultures, l’irrigation par goutte à goutte enterrée favorise des rendements plus élevés et une meilleure qualité des récoltes.

Facilité d’entretien : Les systèmes souterrains nécessitent moins d’entretien que les systèmes de surface, réduisant ainsi les coûts de maintenance et augmentant la durabilité à long terme.

L’essor continu de l’agriculture biologique et de l’agriculture durable renforce encore la pertinence de l’irrigation par goutte à goutte souterraine. Les avancées technologiques, telles que l’automatisation de l’irrigation et les capteurs d’humidité, permettent une gestion précise et efficace de ces systèmes, offrant aux agriculteurs un contrôle accru sur leurs cultures.

Avec des milliers d’hectares déjà équipés de ce système à travers le monde et une demande croissante pour des pratiques agricoles durables, cette technologie est destinée à jouer un rôle central dans l’agriculture du XXIe siècle.

La synthèse.

L’irrigation par goutte à goutte enterrée représente bien plus qu’une simple technique d’irrigation ; c’est une révolution qui redéfinit les normes de durabilité, d’efficacité et de rentabilité dans l’agriculture moderne. Avec des avantages environnementaux indéniables et des bénéfices économiques tangibles.