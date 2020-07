L’Inde déploie un hélicoptère et 12 drones pour lutter contre les criquets pèlerins

L’Inde a déployé mardi un hélicoptère et une douzaine de drones pulvérisant des insecticides pour arrêter les criquets pèlerins qui se sont répandus dans neuf États au cœur du deuxième plus grand producteur mondial de riz et de blé.

Cette décision intervient après que des essaims ont envahi Gurugram, une ville satellite de la capitale New Delhi, au cours du week-end, ce qui a incité les gens à critiquer les autorités pour ne pas contenir rapidement l’épidémie, souligne Reuters. Le gouvernement a également passé une commande de cinq nouveaux systèmes de pulvérisation montés sur hélicoptère en provenance de Grande-Bretagne à installer dans des hélicoptères de l’Air Force indienne, a déclaré le ministre de l’Agriculture et du bien-être des agriculteurs, Narendra Singh Tomar.

L’Inde, aux prises avec sa pire épidémie de criquets pèlerins depuis des décennies, a mis en service 12 drones pour suivre le mouvement des criquets et pulvériser des insecticides sur les essaims. Le gouvernement fédéral a indiqué que des représentants de l’Inde, de l’Iran, du Pakistan et de l’Afghanistan ont eu des entretiens hebdomadaires pour essayer d’endiguer les essaims de criquets dans toute la région.