Harcèlement des camions marocains en Espagne, le Maroc riposte.

Face au harcèlement des transporteurs marocains traversant le territoire espagnol, à raison de 2000 camions par semaine, le Maroc contre-attaque sur le front des semi-remorques.

Peu après des contraintes récemment imposées par les autorités espagnoles aux transporteurs routiers marocains de marchandises (produits agricoles, fruits et légumes…) désormais soumis à l’obligation de se ravitailler en carburant espagnol, sous menace de leur appliquer une amende de 700 euros au cas où ils rentreraient en Espagne avec une réserve de gasoil supérieure à 200 litres, le Maroc a, selon L’Opinion, décidé de durcir le contrôle des semi-remorques espagnoles en rappelant l’obligation d’avoir un contrat de coopération avec une entreprise marocaine pour le débarquement des semi-remorques au niveau du port de Tanger med.

La note d’information de la direction de l’import-export du Port Tanger Med indique en effet, que les camions semi-remorques isolés en charge, originaires d’Espagne se soumettront à compter du 27 octobre (et non pas le 26 comme énoncé par la note) au contrôle exigé par le ministère de l’Équipement, du Transport et de la logistique sur la base des contrats de coopération. En vertu de quoi, toute société espagnole ne disposant pas de contrat de coopération avec une société marocaine, verra ses semi-remorques interdites d’entrée sur le territoire national, indique la note.

Malgré la volonté des autorités compétentes de minimiser la portée politique de cette mesure, celle-ci résonne comme une riposte à la franchise de carburant imposée aux camions marocains en Espagne.