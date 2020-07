Bilan: Le périmètre du Gharb enregistre une bonne performance agricole.

Partager

L’ORMVA du Gharb a tenu, le jeudi 25 juin 2020, la 1ère session de son Conseil d’Administration, présidée par Monsieur Mohamed Sadiki, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts- Département de l’Agriculture – dans un contexte marquant l’achèvement du Plan Maroc Vert et le lancement de la nouvelle stratégie de développement agricole ‘’Génération Green’’.

Cette nouvelle vision du secteur agricole pour la période 2020-2030 a été présentée, devant SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI le jeudi 13 février 2020 à Agadir, par Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF).

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part les membres du Conseil d’Administration de l’Office et les Directeurs Généraux et Centraux du Ministère, Monsieur Aziz Bellouti, Directeur de l’Office, a présenté les réalisations physique et financière de l’exercice 2019, ainsi que l’état d’avancement de l’exécution du Budget jusqu’au 24 juin 2020.

Il est à signaler que l’activité agricole n’a pas cessé depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19 grâce à l’engagement et le dévouement sublime des agriculteurs et la mobilisation des services régionaux, provinciaux et locaux du Ministère de l’Agriculture, ce qui a permis l’approvisionnement des marchés en produits agricoles de manière normale et continue dans le respect des mesures préventives et sanitaires.

A cette occasion, les membres du Conseil ont félicité, à l’unanimité, le Directeur de l’Office ainsi que son équipe, pour les efforts déployés et leurs engagements continus pour le développement de la région et le rayonnement l’Etablissement. Ils ont saisi l’occasion pour solliciter la tutelle technique et financière en vue de continuer l’appui financier nécessaire à la réalisation des projets programmés dans le cadre du Plan Agricole Régional qui constitue la déclinaison de la nouvelle stratégie ‘’Génération Green’’.

A noter que le périmètre du Gharb dispose de potentialités importantes en matière de développement agricole qui en font un des plus importants pôles d’attraction des investissements agricoles : environ 168.200 ha irrigués dont 114.200 ha en grande hydraulique et 54.000 ha irrigués par pompage privé.

Lors de cette réunion, Monsieur le Directeur de l’Office a saisi l’occasion pour présenter le bilan des réalisations du Plan Agricole Régional durant la période 2008-2019 au niveau de la zone d’action de l’Office avec des réalisations importantes en termes de productions et des superficies pour les principales filières de la région dépassant ainsi les objectifs arrêtés initialement.

Ces réalisations totalisent 14,2 Milliards de Dirhams d’investissement privés et publics, avec une augmentation substantielle des superficies des principales filières de production variant de +17% à +119% et une production qui a dépassé les objectifs, oscillant entre 29% et 230%. Le montant total de la subvention accordée aux agriculteurs durant cette période dans le cadre du Fonds de Développement Agricole s’élève à 2,07 Milliards de Dirhams. Actuellement, on enregistre une relance de la valorisation de la production agricole à travers la mise en place de 2 grandes unités de valorisation des agrumes d’une capacité totale de plus de 95.000 T/an (une unité est achevée au niveau de la Province de Sidi Slimane et une autre en cours au niveau de la Province de Sidi Kacem).

Pour le bilan des réalisations au titre de l’exercice 2019, les principaux indicateurs de performance ont concerné notamment :

l’exécution budgétaire avec des taux d’engagement de 98% et un taux des émissions global de 80% pour le budget d’investissement,

les performances réalisées en termes de recouvrement des créances de l'Office avec un taux de recouvrement de 80%,

les subventions accordées aux agriculteurs dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA) pour un montant de 211,8 MDH avec une augmentions de 56,8 % par rapport à l’année précédente ;

les subventions accordées aux agriculteurs dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA) pour un montant de 211,8 MDH avec une augmentions de 56,8 % par rapport à l'année précédente ;

les superficies importantes réalisées en irrigation localisée ayant atteint 2.083 ha au cours de 2019 et qui ont porté la superficie totale équipée à plus de 50.000 Ha et l'intérêt particulier accordé au service de l'eau : réhabilitation du réseau d'irrigation, entretien des stations de pompage et réalisation de plus de 212 Km de curage des canaux d'assainissement.

les avancées remarquables réalisées en termes d'amélioration de la gouvernance de l'établissement notamment le renforcement du dispositif du contrôle interne à travers l'établissement de 13 notes de service et 4 procédures internes, l'élaboration et le suivi de la cartographie des risques et l'accélération du chantier relatif à la transformation digitale du système d'information conformément aux orientations du Ministère. L'adhésion de l'Office à ces chantiers d'amélioration de la gouvernance lui a permis de devenir un modèle de réussite en la matière.

Actuellement, un grand effort de communication se déploie autour de la déclinaison de la stratégie ‘’Génération Green’’ qui place l’élément humain au cœur de ses priorités en vue de faire face aux nouveaux défis d’une agriculture résiliente considérée comme moteur puissant de l’économie nationale. Ces efforts avancent à bon rythme grâce à la mobilisation de tous les partenaires concernés. A ce titre, une réunion importante a été tenue le 3 mars 2020 à Kénitra, en marge de la session ordinaire de la Chambre d’Agriculture Régionale, sous la présidence de Monsieur le Secrétaire Général du MAPMDREF – Département de l’Agriculture – en présence de Monsieur le Gouverneur de la Province de Kénitra et les professionnels concernés.