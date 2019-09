Partager

Accord de coopération entre le ministère ghanéen de l’agriculture et le Groupe OCP.

Le ministre ghanéen de l’alimentation et de l’agriculture, Owusu Afriyie Akoto, a déclaré jeudi à Accra, que la coopération entre le Ghana et le Maroc est exemplaire dans le domaine agricole, rapporte lematin.ma.

«L’accord signé avec le Groupe marocain OCP visant à optimiser pleinement la chaîne de valeur des engrais dans l’agriculture ghanéenne témoigne de cette coopération exemplaire», a indiqué M. Akoto, dans une déclaration à la MAP, en marge du Forum africain sur la révolution verte organisé dans la capitale ghanéenne.

M. Akoto a par ailleurs rajouté que les initiatives conjointes du ministère de l’Alimentation et de l’agriculture du Ghana et de l’OCP permettront d’améliorer l’employabilité ainsi que l’accès à des engrais de qualité à des prix compétitifs. En outre, ces initiatives aideront à optimiser considérablement la consommation d’engrais par les agriculteurs ghanéens.

Un accord de coopération entre le ministère de l’Alimentation et de l’agriculture et le Groupe OCP, concernant les activités centrées sur les agriculteurs, la cartographie des sols, l’innovation et l’enregistrement numérique des agriculteurs, ainsi qu’un «Term Sheet» pour le projet industriel, a également été signé jeudi à Accra. Cet accord a pour but de renforcer les principaux aspects du développement de l’agriculture et de l’industrie ghanéennes.