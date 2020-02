Le géant du couscous et des engrais agricoles du Maroc fusionne ses filiales

Partager

Le géant du couscous et des engrais agricoles du Maroc, Dalia fusionne ses filiales

Le groupe Dalia reconnu dans le stockage et la transformation des céréales, vient d’entériner l’opération de fusion-absorption entre Dalia Grains et Dalia Comodex.

Par ailleurs, cette décision a abouti à la liquidation de Dalia Grains. Cette dernière Assure le stockage et le transport de céréales et d’aliments pour bétail, ainsi que les engrais. Ses capacités s’élèvent à 48.000 tonnes en silos et 40.000 tonnes en dépôt. Les produits traités et stockés se composent essentiellement de blé tendre et dur, d’orge, de luzerne, de son de blé ainsi que de l’ammonitrate à haut dosage et les sulfates d’ammoniaque pour la partie engrais.

Quant à la filiale Dalia Comodex, elle est spécialisée dans le négoce et la distribution de céréales, d’aliments de bétail et d’engrais. Elle demeure un revendeur agréé des produits du groupe OCP. Cette notoriété a fait du groupe l’un des Top 5 distributeurs d’engrais agricoles officiels d’OCP au Maroc.

Avec un chiffre d’affaires de 1.5 milliards de dirhams, le groupe faisait à ses débuts la transformation de céréales en farine. Au fil des années, le géant de l’agroalimentaire est passé à la diversification de ses activités. Passant de la production d’aliments pour bétail et d’engrais, les domaines d’activité du groupe s’étendent du commerce et du stockage de céréales sous toutes ses formes. Ainsi, ceci lui a valu une place incontournable dans le marché national et international.