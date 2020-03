Fruits et légumes: La crise profite aux exportateurs marocains et turcs

Fruits et légumes: La crise du Covid-19 profite aux exportateurs marocains et turcs.

À la suite des perturbations causées par la pandémie de coronavirus dans la production agricole espagnole, italienne et portugaise, les acheteurs européens se sont rués sur les fruits et légumes marocains et turcs.

“En raison du manque de travailleurs agricoles en Espagne, principal fournisseur du marché européen, la demande a fortement augmenté ces derniers jours pour les produits agricoles marocains, principalement pour les tomates, les courgettes, les poivrons, les aubergines, les oranges et les mandarines”, Lahcen Aderdour, président de l’Association des Producteurs et exportateurs de fruits et légumes.

Selon des professionnels marocains, un nombre croissant de commandes d’achat ont été passées par des agroentreprises. Les commandes viennent de France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Amérique du Nord.

Les exportations de fruits et légumes frais de la Turquie ont bondi au premier trimestre; et ce, malgré les contraintes logistiques mondiales dues à la pandémie de coronavirus.

Les exportations de tomates turques ont augmenté de 12,26% entre le 1er janvier et le 25 mars, par rapport à la même période l’an dernier. Elles ont atteint 119,8 millions de dollars contre 106,7 millions de dollars. Pour les poivrons frais, les exportations ont bondi de 13,5% au cours de la même période; passant de 42,1% à 47,8 millions de dollars.

La majorité des exportations de tomates sont allées à l’Ukraine, la Russie et la Roumanie au premier trimestre. L’Allemagne était le premier importateur de poivrons turcs, suivie de la Roumanie et de la Russie.

Hakkı Bahar, président de la Western Mediterranean Exporters Association, a déclaré que le secteur des légumes et fruits frais a connu une tendance à la hausse malgré le ralentissement induit par le coronavirus. En effet, ce dernier se fait sentir dans presque toutes les industries.