La France peut-elle se passer de l’agriculture marocaine ?

La France peut-elle se passer de la production agricole marocaine ?

Ces dernières semaines, le Covid-19 a bouleversé les habitudes mondiales et notamment en ce qui concerne la logique d’approvisionnement en fruits et légumes. La France, qui reste un importateur important en fruits et légumes marocains, a surpris son monde en faisant le choix de se concentrer sur sa production nationale uniquement, afin notamment de favoriser les agriculteurs français. Ce qui peut être compréhensible mais qu’en est-il vraiment de cette décision ?

En effet, au delà de dégrader des relations commerciales avec un partenaire historique, qui peuvent s’expliquer par une situation inédite à l’heure ou nous écrivons ces lignes. La France peut-elle vraiment se passer d’importer des fruits et légumes du Maroc alors que la main d’oeuvre marocaine ou d’Europe de l’Est n’est plus là pour assurer les récoltes des productions françaises ?

La France recherche 200 000 volontaires pour récolter.

Pour répondre à cette question et dans l’urgence, l’état français s’est lancé dans un appel à l’aide national afin de trouver 200 000 volontaires pour aider les agriculteurs , un appel qui a connu un succès important auprès de 150 000 français qui ont vu là l’occasion de fuir le confinement et d’aider patriotiquement. Mais qu’en est il réellement de cette migration vers les campagnes qui peut avoir 3 effets négatifs ?

La migration vers les campagnes source de propagation du virus.

Premièrement, la migration vers les campagnes françaises c’est aussi l’acheminement du virus Covid-19 partout sur le territoire français et une menace directe pour les populations vieillissantes en milieu rural. En effet nous savons actuellement qu’un porteur du virus peut être asymptomatique et transmettre le virus sans s’en rendre compte à des personnes vulnérables. De nombreux français des campagnes se plaignent d’ailleurs de voir arriver dans des maisons secondaires des parisiens fuyant le confinement. Le gouvernement français à d’ailleurs même interdit ces migrations vers les campagnes … sauf pour les apprentis agriculteurs ?

Un manque de compétences.

Deuxièmement, cette main d’oeuvre occasionnelle et pas du tout qualifiée ne pourra jamais remplacer efficacement des salariés habitués à ce travail difficile. Et les salariés marocains ou d’Europe de l’est sont connus pour être compétents et capables d’absorber de lourdes charges de travail. Le sud de la France s’inquiète comme l’Espagne de ce manque de compétences qui va se faire ressentir fortement.

Pas d’économies en tant de crise.

Enfin, même si la priorité nationale est compréhensible en ces temps difficiles, les productions marocaines vont probablement trouver des débouchés ailleurs étant donné la paralysie économique que connait la France, le reste de l’Europe conservant son carnet de commandes intact. Cette situation n’est pas sans rappeler celle des masques chinois détournés par les américains, que la France avait acheté à des exportateurs chinois avant que des américains en Chine ne proposent de payer doublement les masques et cash immédiatement.

Les économistes le disent clairement, ce n’est pas le moment de lésiner sur les moyens, il faut sortir la planche à billets. Inutile de rappeler qu’un peuple a besoin avant tout de manger. Et l’OMS vient en ce sens mettre en garde ce soir d’une éventuelle crise alimentaire, attention.