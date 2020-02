Partager

Forum GR-Entreprises : La transformation digitale au service de l’ingénieur génie rural

L’Association Marocaine des Elèves Ingénieurs en Génie Rural (AMEIGR) organise la 20ème édition du Forum GR-Entreprises sous le thème : « La transformation digitale au service de l’ingénieur génie rural : Gestion intelligente pour des solutions innovantes ».

Ce dernier aura lieu le 14 Mars 2020 à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, à Rabat, à partir de 09h. Au cœur de l’actualité au Maroc, ce thème est la meilleure manière de prouver que l’ingénieur en génie Rural est un ingénieur contemporain, capable de gérer les avancées technologiques phénoménales que connaît le 21ème siècle voire même s’en servir dans la recherche de solutions toujours plus innovantes et ayant un impact environnemental et économique positif, dans le but de contribuer activement au développement du pays.

Le Forum GR-ENTREPRISES est une rencontre annuelle qui présente une précieuse plateforme d’échange et de débat autour d’un sujet d’actualité, tel est le cas, cette année, pour notre thématique de transformation digitale. Cette nouvelle édition s’avère très spéciale, notre forum soufflera en effet sa 20ème édition en mars 2020. Nous visons très haut cette année, surtout après la réussite de l’édition passée qui a pu attiré plus de 1500 visiteurs, et où nous avions eu l’aubaine d’accueillir des invités et conférenciers de haut calibre, à savoir M. Ali Hammani, directeur de l’IAV Hassan II, M. Mohamed Fikrat, président-directeur général de COSUMAR, le représentant du ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et du développement rural et le représentant du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

De nombreuses conférences seront animées par des conférenciers de renommée, et plusieurs stands seront mis en place et présentés par des entreprises et organismes publics et privés de plusieurs secteurs d’activité, dans l’objectif de la promotion du profil de l’ingénieur Génie Rural et le renforcement des liens entre les professionnels et les futurs Ingénieurs.