Le Salon international de l’industrie agroalimentaire s’approche

Le Salon international de l’industrie agroalimentaire, emballage et procédés de fabrication approche à grands pas.

Encore une fois, le Maroc sera le centre d’intérêt des acteurs du secteur agroalimentaire. Le Salon international de l’industrie agroalimentaire, emballage et procédés de fabrication aura lieu du 06 au 08 décembre 2019 à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC).

Avec une position importante dans les secteurs de l’alimentation et des technologies alimentaires, un marché intérieur en plein essor, et son emplacement stratégique entre l’Afrique et l’Europe, le Maroc compte sur ce salon pour exposer différents procédés de fabrication et de transformation.

Parmi ces derniers, on peut citer la transformation des aliments, des machines d’emballage, des boissons, des produits surgelés, en bouteille, en conserve, réfrigérés, vivants, des aliments diététiques, des aliments pour diabétiques, séchés, fumés et frais, des plats préparés, des produits agricoles, des machines, des équipements et des accessoires, des semences, des produits chimiques, engrais, médicaments phytosanitaires, agriculture biologique, équipements et machineries d’élevage, équipements d’abattoir…