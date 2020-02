Partager

20 millions d’euros dédiés aux investissements verts au Maroc

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) accorde un prêt de 20 millions d’euros au Crédit du Maroc dans le cadre du programme « Chaîne de Valeur verte ». Ce programme vise à soutenir des investissements verts portés par des PMEs participant à certaines chaînes de valeurs et/ou écosystèmes.

Ainsi, cette ligne s’inscrit dans la stratégie du Royaume en faveur du développement des PME /PMI et du financement vert. En adhérant à cette ligne, le Crédit du Maroc cherche à développer et à fournir à ses clients, éligibles, une solution de financement de l’économie verte. La banque a déjà identifié 300 entreprises éligibles sur un portefeuille initial de 2.300 entreprises. En effet, il est question d’entreprises de droit marocain qui sont privées à 69%, réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros et n’ayant pas plus de 250 salariés.

Tous les secteurs d’activité sont éligibles sauf les services financiers, alcools forts, jeux de hasard, tabac et produits militaires. Cette ligne de financement devrait bénéficier une quarantaine d’entreprises. Le crédit peut aller jusqu’à 1 million d’euros pour les entreprises qui montent toute une chaîne de production.