Les exportations de figues séchées de Turquie ont augmenté légèrement de 2%.

Les exportations turques de figues séchées depuis le début de la saison ont augmenté de 2% en glissement annuel pour atteindre 158 millions de dollars.

Cela est attesté par les données de l’Union des exportateurs de la région égéenne de Turquie et rapporté par l’agence Anadolu. La saison d’exportation des figues séchées en Turquie a commencé le 30 septembre 2020 et s’est terminée le 27 février 2021. Au cours de cette période, 43.415 tonnes ont été exportées pour un montant de 158 millions de dollars, soit 2% de plus que l’an dernier.

Les principaux importateurs de ce produit agricole sont l’Allemagne, la France et les États-Unis. Selon le président de l’Union des exportateurs de fruits secs de la région égéenne, bien que cette saison, il n’ait pas été possible d’atteindre l’objectif d’exportation fixé – 90.000 tonnes de produits, en général, il était possible d’assurer une augmentation de ventes à l’exportation de figues sèches. La valeur des marchandises en dollars avait, ainsi, augmenté d’environ 5%.

«Les conditions actuelles augmentent la demande de figues séchées. Les prix à l’exportation devraient également poursuivre leur tendance à la hausse », a déclaré la même source.