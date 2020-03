Plusieurs événements agricoles du Maroc annulés à cause du coronavirus

L’annonce du premier cas de coronavirus au Maroc a engendré un lot d’annulation de la quasi-totalité des évènements au Maroc. En effet, après le salon de l’agriculture, s’ensuit d’autres reportés ou rayés de l’agenda du Maroc.

Une décision qui “survient dans le cadre des mesures de sécurité liées à l’épidémie du Covid-19 et qui recommande la restriction des grandes manifestations et rassemblements de masse”, a indiqué le ministère de l’agriculture, sans donner plus de détails.

Par ailleurs, la 2e édition du Salon international du thé a également été annulée. Celle-ci devait se tenir à Agadir. Ainsi, cette annulation vient “conformément aux mesures sanitaires et préventives prises par le royaume concernant le Covid-19”, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. Des exposants venus de plusieurs pays devaient faire office de présence.

À Tafraout, les organisateurs du Festival national des amandiers ont eux aussi annoncé le report de la 10e édition qui devait avoir lieu du 5 au 8 mars.

Ces annulations ou reports des événements marocains semblent très judicieux quand on sait à quel point le coronavirus déverse son lot de sévices dans plusieurs pays du monde.