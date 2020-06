Espagne : Les pluies détruisent l'espoir d'une récolte record d'agrumes.

Partager

L’Espagne s’attend à une baisse importante de la production d’agrumes lors de cette campagne.

Les pluies continues du printemps ont fait des ravages sur la production d’agrumes de Valence, en Espagne. Les prévisions selon lesquelles, dans la prochaine campagne agricole 2020-2021, la récolte d’agrumes pourrait atteindre des chiffres record, sont aujourd’hui caduques.

Compte tenu de la floraison exubérante enregistrée cette saison, l’impact des pluies entraînera non seulement le non-respect des attentes initiales, mais également, certaines variétés enregistreront une baisse de leur production. Dans les arbres, à partir de la mi-avril, il y avait beaucoup de fleurs pourries en raison de l’humidité excessive. Les agriculteurs et producteurs espagnols espéraient qu’avoir autant de fleur d’oranger n’aurait pas beaucoup d’impact, mais la réalité a été pire et tout autre. De nombreux champs qui étaient pratiquement «blancs» avec tant de fleurs semblent aujourd’hui presque vides de fruits, rapporte Freshplaza.

Il est encore tôt pour s’aventurer sur des chiffres concrets. Toutefois, le secteur des agrumes prévoit que lors de la prochaine campagne il y aura moins de mandarines précoces et tardives, un peu plus de d’orange Naveline (6-7%), plus de clémentines Clemenules (7-8%), un peu moins d’orange Lane Late et une baisse importante des variétés d’orange tardive.