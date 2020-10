L'Espagne veut contrer les exportations du Maroc.

Partager

L’Espagne a déclaré une guerre commerciale au Maroc, au niveau de l’export.



Encore des mesures pour freiner les exportations de produits marocains ! En effet, l’Espagne a décidé d’imposer une amande de 700 euros aux transporteurs marocains de marchandises dont le réservoir contient plus de 200 litres de gasoil. Cette mesure vise à forcer ces derniers à acheter 1.300 litres de gasoil chez les pétroliers espagnols.

Selon Ahmed Issaoudi, président de l’Association marocaine des transports routiers internationaux (Amtri) zone sud, “Sur les 500 à 600 camions qui partent tous les jours en Espagne, 30 à 60 camions marocains sont contrôlés tous les jours et paient en moyenne entre 500 et 700 euros d’amendes pour dépassement de la franchise carburant”. Ce qui désavantage au plus haut point les exportateurs marocains.

Et l’Asmex va encore plus loin dans l’analyse de la situation. “C’est clairement une guerre économique”, estime Hassan Sentissi, président de l’Association marocaine des exportateurs, Asmex. “L’objectif est de freiner les exportations du pays, de grever la compétitivité du produit marocain. Notamment dans l’agriculture. Les Espagnols considèrent que le Maroc leur fait de l’ombre sur le marché européen. Et veulent nous freiner. Mais il ne faut pas qu’on se laisse faire”, affirme ce dernier à Médias24, tout en avouant ne pas comprendre la logique de nos voisins ibériques.

Et d’ajouter : “L’Espagne est notre premier partenaire commercial. Aussi bien sur l’export que sur l’import. Les Espagnols sont en train de se tirer une balle dans le pied, car si on décide d’appliquer la réciprocité, ou de prendre des mesures de défense, ils seront les premiers à en pâtir. Je ne comprends pas leur logique. J’appelle donc les responsables espagnols à la raison. Car une guerre économique, ça commence toujours par des mesures non tarifaires, mais on ne sait pas comment ça peut finir”.