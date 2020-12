Partager

Le CAM et la COMADER promeuvent l’entreprenariat des jeunes agriculteurs marocains.

Le Crédit agricole du Maroc (CAM) et la Confédération marocaine de l’Agriculture et du Développement rural (COMADER) ont décidé de mettre en place un protocole de coopération transverse à l’ensemble des filières agricoles et portant sur la mise en œuvre d’un accompagnement spécifique pour les jeunes entrepreneurs agricoles.

Les deux ont annoncé ce protocole à l’occasion d’un webinaire organisé mardi dernier par le CAM autour de la thématique de l’entreprenariat des jeunes dans le domaine agricole et le milieu rural, indique le groupe dans un communiqué.

Tenu sous la présidence de Tariq Sijilmassi, Président du directoire du CAM et Mohamed Alamouri, Président de la COMADER, le webinaire a réuni notamment des représentants du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF) et le Directeur général de l’Agence pour le Développement agricole (ADA), précise la même source.