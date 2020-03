Partager

L’ENAM organise un forum autour de la digitalisation de l’agriculture marocaine

L’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès (ENAM) organise un forum ce 19 Mars 2020 dédié à la digitalisation de l’agriculture marocaine.

Comme à l’accoutumé, l’ENAM et le Cercle des élèves ingénieurs (CEI) s’associent pour donner vie à ce rendez-vous devenu au fil des éditions un espace « de rencontre des décideurs nationaux et internationaux, et des entreprises agricoles et para-agricoles privées, des associations et des coopératives », relève cet établissement.

En tant que plateforme d’apprentissage et de partage, cet événement s’intéressera cette année aux actualités agronomiques.

« Les technologies numériques innovantes ne cessent de bouleverser le monde, et l’agriculture ne fait pas l’exception. En effet, grâce au Big Data et à la programmation, une agriculture intelligente « smart farming » s’installe, plus mesurée, plus précise et plus systémique ».

Pour les promoteurs du forum, il ne fait ainsi aucun doute que « la transformation numérique de l’agriculture marque l’émergence d’une nouvelle ère, dans laquelle productivité et écologie seraient réconciliées, production et distribution rapprochées, agriculteur et consommateur réunis ».

Ce n’est donc pas un hasard si la thématique choisie pour cette 13ème édition du Forum de l’ENAM s’intéresse aux défis, enjeux et perspectives de développement de la digitalisation de l’agriculture marocaine.

Etant donné que les sujets en lien avec cette thématique de cette année sont très vastes, pour éviter de se disperser, le comité organisateur a pris le soin de centrer « la discussion sur le mouvement technologique qui a enrobé l’agriculture marocaine, ainsi sur différentes nouvelles technologiques adoptées ».

Le Forum de l’ENAM 2020 s’articulera ainsi autour de deux panels : un premier panel, centré sur les « Acteurs et politiques pour la digitalisation de l’agriculture marocaine »; et un autre sur l’« Innovations techniques et technologiques pour une agriculture marocaine digitalisée ».