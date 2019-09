L’embargo de Poutine sur les produits agricoles européens a boosté les serres russes

Partager

La russie augmente ses superficies de serre depuis l’embargo sur les produits agricoles européens.

L’embargo décrété par Moscou sur les produits occidentaux, en 2014, a poussé l’État à encourager la production nationale.

Depuis l’imposition de l’embargo russe sur les fruits et légumes de l’UE, la Russie a augmenté de 1 % et 4 % sa superficie consacrée aux serres au cours des cinq dernières années, grâce à un programme de soutien financier du gouvernement pour la construction et la modernisation des infrastructures de serre, indique le site d’information freshplaza.fr.

En 2014, la superficie totale des serres couvrait environ 2 300 hectares. Fin 2018, elle dépassait déjà les 2 500 hectares et selon les prévisions, il y aura 260 hectares de nouvelles serres en 2019 et 250 hectares supplémentaires en 2020.

Rappelons que le président russe Vladimir Poutine a prolongé jusqu’à fin 2020 l’embargo sur les produits alimentaires occidentaux, introduit en 2014 en représailles aux sanctions décrétées par les Américains et les Européens contre Moscou pour son rôle dans la crise ukrainienne.