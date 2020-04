Covid-19: Un désinfectant fait à partir de jus d’orange voit le jour

Partager

Un désinfectant fait à partir de jus d’orange voit le jour et tue les virus selon une étude.



Une petite société sud-africaine de biotechnologie affirme avoir fabriqué un désinfectant qui peut tuer 99,9% des bactéries et des virus, y compris les types de coronavirus. Le secret : le jus d’orange.

La société en question, ainsi que des chercheurs du Conseil de la recherche scientifique et industrielle (CSIR), ont passé les 15 dernières années à développer le désinfectant pour certains agents pathogènes, d’après Business Insider. Fabriqué à partir d’extrait naturel d’agrumes, le désinfectant est ensuite stabilisé avec un composé organique biodégradable, qui ne contient pas de chlore, d’éthanol ou d’aldéhydes; l’eau étant la base de dernier. Lorsqu’il est combiné, il donne une formulation non corrosive et respectueuse de la terre qui tue rapidement 99,9% des espèces de bactéries et des virus. Ce désinfectant à base de jus d’orange contient un ingrédient actif qui a démontré une «activité virucide contre les virus enveloppés» qui, selon le PDG de la société, englobe les types de coronavirus.

Le désinfectant répond à la stricte conformité réglementaire européenne et sud-africaine en vertu des tests EN14476: 2013 + A2 2019. Par conséquent, il répond à l’exigence minimale de tuer la plupart des virus dans les 5 minutes.

