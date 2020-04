Covid-19: Des stocks bas et des prix élevés sur le marché des agrumes

Partager

Les agrumes sont en tête de liste des courses en période de crise sanitaire.

Le coronavirus présente de nombreux défis pour la saison des agrumes en Afrique du Sud. Bien qu’il y ait une récolte plus ou moins bonne, les restrictions concernant la distance de sécurité entre les travailleurs dans les usines de manutention font qu’aucune usine n’a atteint sa pleine capacité, ce qui risque d’avoir un impact sur le commerce dans les prochaines semaines.

“Au cours des dernières semaines, la demande d’agrumes en Europe a été très bonne. Pendant les autres saisons, à cette période de l’année, il y avait de nombreux stocks, par exemple, d’oranges égyptiennes et de mandarines du Maroc, d’Égypte et d’Israël, mais ces pays envoient très peu. Par conséquent, le niveau des stocks est faible. Les agrumes d’Afrique du Sud, ainsi que du Pérou et d’Argentine, sont les bienvenus sur le marché européen. Les prix sont à un bon niveau. Les oranges sont de 30 à 40% plus cher que l’an dernier et le prix des mandarines est de 10 à 20% plus élevé “, explique un exportateur néerlandais à Freshplaza.

Par ailleurs, celui-ci n’est pas surpris que les agrumes soient en tête de liste des courses en période de crise sanitaire. “Dans toutes les vagues de grippe, on observe que les oranges et les mandarines sont des produits très demandés pour une alimentation saine (…).

