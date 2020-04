Avec le coronavirus, l’intérêt pour le jardinage à domicile augmente

Partager

Aux Etats-Unis, l’intérêt pour le jardinage ne cesse d’augmenter en raison du Covid-19.



Cette année, en raison du coronavirus, les gens sont contraints de passer plus de temps chez eux. Ainsi, d’autres se projetant dans le futur ont développé un goût pour le jardinage et ont commencé à cultiver leur propre potager.

“En ce moment, les gens passent plus de temps à la maison, ce qui devrait se traduire par plus de temps à organiser les choses dans et autour de leurs maisons”. Ainsi, aux Etats-Unis, l’intérêt pour le potager ne cesse d’augmenter. En effet, “en période de crise économique, les gens ont tendance à utiliser le jardinage comme passe-temps”, selon Home Grown de Sakata Seed America.

La sécurité alimentaire est une autre raison pour laquelle le potager sera probablement plus répandu cette année. “Avant, nous pouvions acheter tout ce dont nous avions besoin, mais les six dernières semaines ont clairement montré que les produits pourraient même s’épuiser”. Les gens peuvent commencer à cultiver leurs propres légumes, dans l’espoir que cela leur garantira un approvisionnement alimentaire. “Cela pourrait également être un moyen de réduire les déplacements à l’épicerie.”

Freshplaza