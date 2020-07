Le CIHEAM milite en faveur d’une coopération agricole méditerranéenne

Partager

tweet



145ème Réunion du Conseil d’Administration du CIHEAM tenu par Visioconférence à partir de Rabat.

Le Conseil d’Administration du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM) s’est réuni le 02 juillet 2020 pour sa 145ème session sous la présidence du Président du Conseil, le Prof. Mohammed SADIKI, par visioconférence en raison du contexte du coronavirus (Covid-19).

Après avoir ouvert la session en souhaitant la bienvenue aux 13 Délégués représentant les 13 pays membres, M. Mohammed SADIKI, Président du Conseil d’Administration (Secrétaire Général du département marocain de l’Agriculture), a salué les efforts consentis par les Directeurs des 4 Instituts du CIHEAM pour leur gestion de la situation de crise causée par la pandémie de Covid-19. Les Instituts ont su être proactifs et agir avec célérité et efficacité, en adoptant rapidement les mesures qui se sont imposées.

Les interventions de M. Mohammed Sadiki, de M. Plácido PLAZA (Secrétaire Général du CIHEAM) et des Directeurs des 4 Instituts ont globalement fait ressortir trois séquences :

(1) La période pré-Covid-19 : Formations et renforcement des capacités, coopération et développement, partenariats et dialogue institutionnel en ligne avec les domaines prioritaires du développement (Objectifs du Développement Durable des Nations-Unies et Plan d’Action du CIHEAM pour la Méditerranée/PACMED)

(2) La crise du Covid-19 : Gestion de la crise marquée par une grande capacité d’anticipation et d’adaptation et des solidarités diverses à l’œuvre

(3) L’après Covid-19 : Projections et perspectives notamment au regard des enjeux des impacts du COVID-19 sur la sécurité alimentaire en Méditerranée.

« Avec la crise du Covid-19, le CIHEAM défend plus que jamais la coopération agricole et le dialogue multilatéral méditerranéen »

Après avoir examiné les activités du CIHEAM, les Délégations ont salué la mobilisation du Secrétaire général et des Directeurs pour garantir autant que possible la continuité de service tout au long de la pandémie, en mettant en place des mesures préventives pour réduire au minimum les risques de contaminations et protéger les étudiants, le personnel et les visiteurs et en créant un nouveau groupe corporate dédié au COVID-19.

Le Conseil d’Administration a également relevé la mobilisation des Directeurs et du corps enseignant pour assurer des cours à distance durant le confinement et pour rester en contact avec les étudiants du CIHEAM.

Il a félicité le CIHEAM pour les dynamiques maintenues et même renforcées, malgré la pandémie, par les groupes de travail thématiques corporate sur les thématiques essentielles suivantes :

– L’autonomisation et l’inclusion socioéconomique des femmes et des jeunes ;

– Les systèmes alimentaires durables

– La gestion durable des zones côtières et de la pêche.

Ces domaines prioritaires de la coopération et du développement dont la crise du COVID19 a notamment révélé la dimension stratégique, feront l’objet de partenariats renforcés avec les Organisations Internationales et Régionales actives en Méditerranée (dont la FAO, l’Union européenne, l’UpM, l’OIV, le CMI), notamment en vue de publications ou de coopérations communes.

En ce sens, les Délégations des Etats membres du CIHEAM ont réaffirmé leur soutien à l’initiative de la plateforme multi-acteurs sur les systèmes alimentaires durables portée par le CIHEAM, la FAO et l’UpM, qui s’inscrit dans l’initiative onusienne « One Planet Network » et dans la perspective du « Sommet 2021 des Nations Unies sur les systèmes alimentaires ».

Enfin, à l’occasion de la 145ème réunion du Conseil d’Administration du CIHEAM, le Délégué de l’Algérie, M. Farid HAROUADI a été nommé Vice-Président. Il rejoint ainsi le Bureau du Conseil d’Administration constitué du Président M. Mohammed SADIKI et des Vice-Président(e)s Mme Valérie BADUEL (France), M. Teodoro MIANO (Italie) et de la Grèce, M. Charalambos KASIMIS (Grèce).