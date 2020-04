Céréales: Le Maroc dispose d’un stock suffisant pour affronter la crise

Partager

Le Maroc dispose d’un stock suffisant de céréales pour affronter la crise du Covid-19.

Le ministère de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique a assuré qu’un stock abondant de céréales est disponible sur les marchés nationaux du Royaume.

Cette déclaration a eu lieu, lors d’une réunion de coordination, en présence du ministre Moulay Hafid Elalamy et de la Fédération nationale des moulins. Celle-ci visait à surveiller l’état de l’offre des marchés marocains de la farine.

En outre, les intervenants ont mis un accent particulier sur l’augmentation des capacités de production de farine des moulins pour assurer la couverture des besoins de consommation de tous les les familles.

Les professionnels des moulins ont réaffirmé leur engagement pour une production des différentes farines grâce à un approvisionnement régulier et suffisant de toutes les régions du Royaume.

Ladite réunion s’est tenue en présence des représentants des ministères de l’intérieur et de l’agriculture et de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL).