Canal de Suez : plus de 10 milliards $ de marchandises bloquées.

Plus de 10 milliards de dollars de marchandises bloquées dans le Canal de Suez.



Le porte-conteneurs Ever Given bloque le Canal de Suez, en Égypte, depuis des jours. Selon les estimations, le montant des marchandises bloquées avoisine les 10 milliards de dollars.

Dès lors, chaque minute passée fait perdre des centaines de milliards à l’économie mondiale. D’ailleurs, les retombées économiques de ce blocage sans précédent sont déjà visibles et cela pourrait prendre des semaines et nécessiter des mesures drastiques pour libérer la voie navigable.

De même, le blocage du Canal de Suez par le cargo Ever Given pourrait affecter la chaine d’approvisionnement mondiale (produits agricoles, denrées alimentaires…) et les prix du pétrole et du gaz. En effet, le blocage a provoqué un énorme embouteillage de plus de 200 navires le long du canal de 193 kilomètres (120 milles) et causé des retards importants dans les exportations et la livraison de pétrole et d’autres produits.

De son coté, le propriétaire du cargo géant affirme que le navire n’est pas endommagé et pourrait être renfloué bientôt et ainsi, continuer son voyage.

Source : deutschewelle