Campagne de maïs décevante en France cette année

La France enregistre un faible rendement de maïs, lors de cette campagne agricole.

La campagne de maïs en France devrait atteindre 13,6 Mt, résultat que l’Association française des producteurs de maïs (AGPM) juge décevant, en raison du rendement de 8.940 kg/ha (presque identique à l’an dernier, qui avait une mauvaise récolte et n’a atteint que 12,76 Mt) et inférieure à la moyenne des 5 dernières années (9.310 kg/ha).

Cette année, une récolte plus importante était attendue en France. En effet, la superficie agricole ensemencée avait augmenté de 10% (140.000 ha supplémentaires), atteignant 1,52 Mha, car de fortes pluies d’hiver ont empêché la plupart des semis de céréales d’hiver.

Cependant, la saison du produit agricole en question a été moindre que prévu à cause de l’eau, rapporte Agrodiario. Lors des semis précoces à l’est, les conditions très sèches ont eu un impact sur l’émergence des plantes de maïs, puis l’excès d’eau et les basses températures ont freiné son développement et les opérations de désherbage. Enfin, juin a été très chaud et juillet très sec, ce qui a eu des conséquences importantes pour le maïs pluvial.

Le maïs irrigué a eu de meilleurs résultats qu’en terre sèche, ce qui montre que l’irrigation est une sécurité pour le producteur, précisent-ils de l’AGPM. Sur la superficie ensemencée, 35% sont irrigués (45% de la production).

Le maïs fourrager a été affecté par la sécheresse dans le nord-est, cependant les résultats sont généralement meilleurs que l’an dernier en quantité et en qualité.