Le Brexit réduit l'autosuffisance en protéines végétales de l'UE.

Partager

tweet



Le départ du Royaume-Uni réduit l’autosuffisance en protéines végétales de l’UE.

L’utilisation totale d’aliments pour animaux dans la campagne 2019/2020 dans l’UE (y compris le Royaume-Uni) a nécessité 83 Mt de protéines végétales brutes, dont 65 Mt sont d’origine communautaire.

45% des protéines proviennent des fourrages, 25% des tourteaux et 22% des cultures, principalement des céréales. Le taux d’autosuffisance de l’UE est passé à près de 79%, en raison d’une plus grande disponibilité de fourrage. Cependant, la moyenne des 5 dernières années n’a pas été atteinte en raison de la moindre disponibilité de colza dans l’UE, selon le dernier Feed Protein Balance publié par la Commission européenne.

Lire aussi : Le secteur de l’élevage génère plus de 35,54 MMDH au Maroc

Pour la saison 2020/2021, l’utilisation européenne de protéines dans l’alimentation animale (Royaume Uni exclu) devrait baisser de 10 Mt, rapporte Agrodigital. Cela réduirait également le taux d’autosuffisance de 1,5%, en raison de la proportion plus élevée de fourrage domestique utilisé dans l’alimentation au Royaume-Uni, selon l’avancée du Feed Protein Balance pour la campagne agricole et de commercialisation 2020/2021, que la Commission européenne vient également de publier.

Pour la campagne de commercialisation en cours, on s’attend à une baisse de la demande d’aliments composés, ce qui se traduit par une baisse de la demande de céréales et de tourteaux d’oléagineux. Pour le fourrage, une augmentation de 6,5% est prévue pour le maïs d’ensilage et de 4,6% pour les légumineuses fourragères.

On estime également que l’utilisation de protéines végétales dans l’alimentation animale dans l’UE passera à 73 Mt, dont 76% seront d’origine européenne (lors de la saison précédente, ce pourcentage était de 79%).