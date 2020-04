Un-désaccord-bloque-les-produits-agricoles-marocains-au-port-d-Algésiras

Partager

Les produits agricoles marocains n’ont pas pu transiter via le port d’Algésiras en Espagne.



L’absence d’accord entre les entreprises de manutention et le comité d’entreprise a empêché les produits agricoles du Maroc, notamment les fruits et légumes, d’entrer en Espagne via le port d’Algésiras.

En effet, le désaccord concerne la demande de paiement d’une prime aux travailleurs pendant l’état d’urgence a provoqué l’arrêt des activités d’arrimage et de déchargement dans les deux terminaux du quai d’Algésiran, APM Terminals et TTIA. Par conséquent, les produits agricoles n’ont pas pu transiter par ce port.

Tel que rapporté par le Centre d’emploi du port de Bahía de Algeciras (CPE), le mardi 31 mars à partir de 20h00, “il lui a été impossible de répondre aux exigences des entreprises de manutention du port d’Algésiras en raison du manque de disponibilité Cette absence de travailleurs a paralysé l’activité d’arrimage et d’arrimage dans les deux lieux de travail: APM Terminals et Total Terminal International Algeciras (TTIA)”.

Le CPE rappelle que récemment, des représentants des travailleurs et de la direction des entreprises d’arrimage et du CPE lui-même ont tenu des réunions de travail “dans le but d’établir les meilleures opérations aux terminaux d’Algésiras et de réduire l’impact sur leurs opérations , tout en renforçant les mesures d’hygiène pour minimiser l’expansion du Covid-19“.