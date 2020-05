Les bleuets pourraient améliorer le diabète de type 2, selon une étude

Partager

tweet



Les bleuets peuvent être une stratégie efficace pour améliorer les facteurs métaboliques associés au diabète de type 2.

Une nouvelle étude publiée dans Current Developments in Nutrition a révélé qu’un apport équivalent à une tasse de bleuets frais (fruits assez proches des myrtilles), sous forme de 22 g de bleuets lyophilisés, peut être bénéfique pour la santé des hommes en surpoids atteints de diabète de type 2.

Les résultats ont également montré des niveaux significativement inférieurs de triglycérides sériques après la consommation de bleuets par rapport au placebo. Non traitées ou non contrôlés, des taux élevés de triglycérides sanguins peuvent augmenter le risque de complications graves, telles que les maladies cardiovasculaires, la principale cause de morbidité et de mortalité pour les personnes atteintes de diabète.

Lire aussi : Essais agricoles: Une entreprise canadienne sera bientôt présente au Maroc

“À ce jour, peu d’essais cliniques humains ont évalué les avantages potentiels pour la santé des bleuets dans les populations atteintes de diabète de type 2”, explique Kim Stote, médecin au Stratton Veterans Affairs Medical Center, qui est également l’investigatrice principale de l’étude. “Bien que les résultats ne soient pas généralisables à toutes les populations, ils indiquent que les bleuets peuvent être une stratégie efficace pour améliorer les facteurs métaboliques associés au diabète de type 2.”

Freshplaza