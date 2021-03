Blé : un record de la production mondiale est attendu en 2021.

Partager

Les premières estimations de la FAO indiquent un record de la production mondiale de blé en 2021.

Selon les prévisions préliminaires de la FAO, la production mondiale de blé devrait augmenter en 2021 et atteindre un nouveau record de 780 millions de tonnes, les anticipations d’un rebond de la production dans l’Union européenne l’emportant largement sur les mauvaises perspectives de production en raison des conditions météorologiques en Fédération de Russie.

La production de maïs en Afrique du Sud en 2021 devrait, selon Agrodiario, être proche de son niveau record, tandis que les prévisions de production en Amérique du Sud la placent bien au-dessus de la moyenne. Cette culture n’a pas encore été semée dans les pays au nord de l’équateur.

Il convient de noter que la nouvelle estimation plus élevée de la production céréalière mondiale en 2020, qui s’établit désormais à 2 761 millions de tonnes. Cela représente une augmentation de 1,9% par rapport à l’année précédente, à laquelle contribuent la production de maïs en Afrique de l’Ouest et de riz en Inde et les récoltes de blé en Fédération de Russie, au Kazakhstan et dans l’Union européenne, toutes plus importantes que prévu.

Les nouvelles prévisions de la FAO pour 2020/2021 incluent une augmentation annuelle de 2,0% de l’utilisation mondiale de céréales à 2 766 millions de tonnes et une croissance de 5,5% du commerce mondial de céréales, estimé à 464 millions de tonnes.

Les prévisions actuelles pour les stocks céréaliers mondiaux indiquent qu’ils atteindront 811 millions de tonnes d’ici la fin de 2021, soit 0,9% de moins que leur niveau d’ouverture, ce qui fera baisser le taux de réserves à 28,6%. Les stocks mondiaux de riz et de blé devraient augmenter et les céréales secondaires diminuer.

Source : agrodiario