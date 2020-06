Betterave à sucre : Une production exceptionnelle de 228.000T dans la Moulouya

Partager

Les superficies dédiées à la culture de la betterave à sucre ont bénéficié des bonnes précipitations enregistrées.

Tout se passe pour le mieux dans le périmètre irrigué de la Moulouya. La production prévisionnelle de la betterave à sucre au titre de la saison agricole 2019-2020 table sur plus de 228.000 tonnes, selon la Direction régionale de l’Agriculture de l’Oriental.

Avec un rendement de pas moins de 60 tonnes par hectare, la superficie réservée à cette culture porte sur 3.800 hectares, répartis entre les provinces de Berkane avec 2.118 hectares et Nador avec 1.682, et ce à la faveur d’un ambitieux programme dédié au développement de la filière de la betterave sucrière, souligne la Direction régionale de l’Agriculture de l’Oriental dans un communiqué, notant ainsi les efforts conjugués de l’ORMVAM et ses partenaires au sein du Comité technique régional.

Les superficies dédiées à la culture de la betterave à sucre ont bénéficié des bonnes précipitations enregistrées entre octobre 2019 et janvier 2020. De même, l’amélioration des réserves en eau dans le complexe hydraulique de la Moulouya, fin mars et début avril, a favorisé la reprise de l’opération d’irrigation régulière de cette culture.

La Direction régionale a mis également met l’accent sur les mesures préventives de protection contre le nouveau coronavirus (Covid-19) mises en place par les producteurs, les encadrants et les employés de l’usine de la Cosumar à Zaïo, la planification de l’irrigation pendant la période marquée par de faibles pluies, la disponibilité des intrants agricoles nécessaires, dont la semence monogerme qui est plus productive et résistante aux maladies, les engrais et les pesticides, en plus de l’accompagnement et l’encadrement des producteurs durant toutes les étapes de production, ce qui a permis de mener à temps les travaux d’entretien.