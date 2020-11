Béni Mellal-Khénifra : les dernières pluies réconfortent les agriculteurs.

Partager

Les dernières pluies réconfortent les agriculteurs de la région de Béni Mellal-Khénifra.



Les récentes pluies et chutes de neige importantes qui se sont abattues sur la région Béni Mellal-Khénfira, ces derniers jours, ont redonné espoir aux agriculteurs et aux habitants de la région pour sauver une saison agricole relativement moyenne, après le grand retard des précipitations et la propagation de la pandémie de la Covid-19.

Depuis mercredi soir, les provinces de la région, en particulier Béni Mellal et Azilal, ont connu d’importantes pluies et chutes de neige, qui ont ravivé l’espoir d’un lancement de la campagne agricole sous de bons auspices dans une zone qui englobe plus de 200 mille hectares de terres arables, après deux ans de pénurie, ce qui serait de nature à garantir la sécurité alimentaire et à maintenir une productivité soutenue des principales filières agricoles de la région.

Les récentes pluies devraient également contribuer à combler le déficit important des apports en eaux dans la région et surtout, des précipitations qui n’ont pas dépassé 46 mm depuis le début de la campagne agricole en cours et jusqu’au 15 novembre, et à remplir les principaux barrages, dont le déficit en cette denrée vitale s’établissait à 80% avant ce retour des pluies.