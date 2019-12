Partager

Augmentation de 150% de la superficie consacrée à la culture des avocats au Maroc

Après une période de prix élevés des avocats sur le marché européen, l’équilibre entre l’offre et la demande semble être rétabli. Et pour cause, les avocats en provenance de plusieurs pays ont fait leur apparition. Parmi eux, se trouvent le Maroc, l’Israël, l’Espagne, la Colombie, le Maroc et la République dominicaine.

En effet, la superficie marocaine consacrée à l’avocat a augmenté de plus de 150% par rapport à l’année dernière. La qualité du fruit est comparable à celle de la production espagnole et le Maroc trouve plus d’opportunités à exporter les avocats vers le marché européen.

L’Espagne est quant à elle sous pression. En effet, les prix de l’avocat vacillent à cause d’une offre importante. Au cours de la dernière semaine de novembre, la récolte des avocats espagnols a commencé dans l’Axaquía de Malaga, la plus importante région productrice d’avocats. Les revenus générés sont comparables à ceux de l’an dernier. Néanmoins, un volume plus élevé est attendu en raison de l’expansion de la superficie dans le reste de l’Espagne (Cadix, Huelva et Valence) et de l’entrée en production de nouvelles plantations. Le rendement dans la région de Malaga est plus important mais avec la même superficie que l’année précédente. La superficie agricole espagnole consacrée aux avocats s’élève désormais à environ 15 000 hectares. Pour une nouvelle expansion dans les années à venir, les producteurs espagnols se tournent vers le Portugal voisin.