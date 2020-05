Aubergines: Le Maroc double ses exportations vers l’UE avec 497.000 kilos

Partager

Les exportations d’aubergines du Maroc vers l’UE ont atteint 497.000 kilos.

Les ventes d’aubergines du Maroc aux États membres de l’Union européenne en 2019 ont atteint 497.000 kilos, soit 99,4% de plus que l’année précédente, pour une valeur de 584.490 euros et un prix moyen de 1,176 euros le kilo -supérieur à celui de l’Espagne-, ce qui lui a conféré ainsi, le 17ème rang dans les exportations.



L’Espagne a été le pays qui a fourni le plus d’aubergines en 2019 aux États membres de l’UE, avec un volume de 124,1 millions de kilos, 54,96% du total, pour une valeur de 126,38 millions d’euros et un prix moyen de 1,018 euros le kilo. Les Pays-Bas occupent la deuxième place du classement, avec un volume de 55,27 millions de kilos de ce produit agricole. L’Allemagne, troisième fournisseur mondial d’aubergines en volume, a vendu 11,61 millions de kilos pour une valeur de 15,95 millions d’euros.

La Turquie occupe la quatrième position dans les exportations d’aubergines à l’UE, avec 7,58 millions de kilos et un prix moyen de 1,038 euros le kilo. La Belgique ferme ainsi, le quintet des pays qui vendent le plus d’aubergines dans l’UE, avec un volume fourni en 2019 de 6,97 millions de kilos, 8,07 millions d’euros et un prix moyen de 1,157 euros le kilo.