Agrumiculture : 450 exploitations ciblées par la vaste campagne anti-Covid.

La vaste campagne anti-Covid-19 ciblera plus de 450 exploitations agrumicoles.



La campagne de sensibilisation et de communication anti-Covid-19 dans les principaux bassins de production agricole du royaume continue. Malgré le contexte de crise hydrique qui sévit à Taroudant, notamment dans le périmètre agricole de Sebt El Guerdane, l’un des principaux fournisseurs d’agrumes au Maroc, une vaste campagne anti-Covid-19 y a été lancée, parallèlement au démarrage de la campagne d’exportation des agrumes.

Le coup d’envoi de cette opération a été donné en coordination avec le comité de veille provinciale de Taroudant au siège de la COPAG-Jaouda à Aït Laaza à Taroudant. Elle a été communément initiée, du côté des professionnels, par la Fédération interprofessionnelle marocaine des agrumes (Maroc Citrus), l’ASPAM et l’ASCAM, en plus de l’Office national du conseil agricole (ONCA) et de l’Office de mise en valeur agricole du Souss-Massa du côté de l’administration.

«La campagne consacrée aux agrumes du bassin de production de Taroudant intervient après le premier coup d’envoi de cette campagne de sensibilisation anti-Covid-19 à Chtouka pour la filière des fruits et légumes. D’autres campagnes ont suivi, notamment à Berkane au niveau de la région de l’Oriental pour les filières d’agrumes et l’olivier.

Les mêmes filières ont été ciblées à Marrakech, notamment à Kelâa Sraghna, en plus des fruits rouges à Rabat-Salé-Kénitra, des arbres fruitiers à Fès-Meknès et de la filière laitière à Béni Mellal-Khénifra à partir de Fkih Ben Salah», explique à Les Ecos, Abdelali Boudra, directeur régional de l’ONCA dans le Souss-Massa.