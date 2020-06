Agrumes : La WCO prévoit une baisse des récoltes dans l’hémisphère sud

Partager

Les exportations d’agrumes connaitront une hausse en raison du coronavirus.

Le rapport de l’Organisation mondiale des agrumes (World Citrus Organisation) montre que la récolte totale d’agrumes en 2020 dans l’hémisphère sud devrait atteindre 8.387.341 t, soit une légère baisse de 3% par rapport au reste de 2019.

Préparé avec des informations des associations sectorielles de l’Argentine, de l’Australie, du Chili, du Pérou, de l’Afrique du Sud et de l’Uruguay, le rapport prévoit également une hausse de 12 % des exportations qui devrait atteindre 3.486.883 t. Cette hausse pourrait s’expliquer par l’augmentation de la demande d’agrumes par les consommateurs dans le cadre du coronavirus (Covid-19), en raison à la fois des avantages nutritionnels associés à ces derniers et d’une augmentation de la consommation nationale.

En ce qui concerne l’industrialisation, l’organisation mondiale prévoit qu’un total de 2.426.154 tonnes d’agrumes servira à la transformation industrielle (en attendant la confirmation des données du Brésil), ce qui représente une diminution de 15% par rapport à 2019.

Les agrumes doux et les citrons jaune et vert affichent des chiffres stables, avec des volumes de production similaires à ceux de 2019, tandis que pour l’orange une légère baisse se profile (-6%). La production de pamplemousse augmentera de 3% par rapport à l’année précédente. Les volumes d’exportation attendus progressent dans toutes les catégories, avec une augmentation de 32% par rapport à 2019 pour le citron jaune et le citron vert.