Agroalimentaire : 5100 unités de l’industrie travaillent sans autorisation au Maroc

Agroalimentaire : L’ONSSA compte régulariser 5100 unités de l’industrie travaillant sans autorisation

Selon les données de l’ONSSA, ce sont plus de 5100 unités de l’industrie agroalimentaire qui travaillent sans autorisation.

Dans son rapport qui fait suite aux recommandations de la Cour des comptes, l’Office fait savoir que ces unités ont été classées selon une évaluation des risques que présentent leurs produits. Dès lors, ils ont ajouté que ces unités ont reçu l’alerte pour régulariser leur situation avant le mois de juin 2020. En attendant, l’ONSSA compte créer un code comprenant le numéro de l’autorisation sanitaire, et qui doit figurer sur l’étiquetage des produits des industriels homologués.

En effet, au cours de l’année 2019, les services de l’ONSSA ont traité 3199 demandes d’autorisation. Ces dernières ont abouti, ainsi, à la délivrance de 1157 nouvelles autorisations. Dans le même sens, et dans le cadre du programme de suivi et de contrôle des établissements autorisés sur le plan sanitaire par l’ONSSA, les services de l’Office ont effectué 3218 visites de contrôle de conformité sanitaire des établissements autorisés, et ce, afin de vérifier le respect des exigences sanitaires. Suite à ces contrôles, les services compétents de l’Office ont procédé à la suspension de 40 autorisations sanitaires, et au retrait d’autorisation sanitaire à 89 établissements. De plus, ils ont délivré 154 attestations pour le transport international et 10.911 certificats d’agrément sanitaire pour le transport national des produits périssables.