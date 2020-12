Agroalimentaire : le Maroc renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire.

Partager

La coopération agroalimentaire sera renforcée entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.

Selon l’ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani, le Royaume s’apprête à renforcer ses échanges dans le secteur agroalimentaire avec la Côte d’ivoire.

“Le Maroc et la Côte d’Ivoire sont pleinement engagés dans un processus de coopération sud-sud qui a fait ses preuves. Aujourd’hui, on parle d’un projet de plateforme logistique pour l’exportation et l’importation de produits agroalimentaires entre nos deux pays”, a déclaré Kettani.

Il s’agira d’exporter des produits agricoles ivoiriens vers le Maroc et vice versa. Outre le Maroc, le projet prévoit, selon la MAP, 182 destinations pour les produits ivoiriens, à partir du port de Tanger Med, premier port du continent africain.

L’ambassadeur du Maroc a également souligné la volonté du Maroc de relancer les exportations de certains produits agricoles de Côte d’Ivoire, notamment la banane, la papaye, l’ananas, la mangue et tous les produits agroalimentaires.