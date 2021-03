L’agriculture dans le désert, une réponse à la sécurité alimentaire ?

Partager

L’agriculture dans le désert peut être la réponse à la sécurité alimentaire.

Alors que le changement climatique continue d’avoir un impact sur l’agriculture dans le monde entier, une conférence visant à faire progresser la coopération technologique dans l’agriculture et l’eau s’est tenue cette semaine à Tel Aviv avec de hauts représentants gouvernementaux d’Israël et d’Afrique ainsi que des investisseurs des Émirats arabes unis et des entreprises de technologie agricole israéliennes.

“Le paysage d’Israël étant très similaire à celui des EAU, y compris les zones désertiques, les méthodes innovantes développées pour la technologie agricole en Israël peuvent être un atout précieux et un point focal pour le partenariat avec les EAU et d’autres pays du Moyen-Orient”, a déclaré un directeur d’entreprise sur Hortidaily. Dans ce sillage, l’agriculture dans le désert peut être un moyen efficace pour atteindre la sécurité alimentaire.

À cet effet, l’agriculture urbaine et verticale jouerait, ainsi, un rôle majeur dans la réalisation de communautés durables. Comme l’indique la même source, «avec le stockage solaire devenant commercialement viable, on peut avoir une agriculture verticale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que l’avènement du stockage solaire verra une énorme adoption dans la verdure verticale».

Source : hortidaily