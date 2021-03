Les agriculteurs brésiliens nourrissent 10% de la population mondiale.

Les agriculteurs brésiliens ont nourri environ 10% des 7,76 milliards d’habitants du monde l’année dernière, selon une étude publiée jeudi par l’agence de recherche agricole publique Embrapa.

L’étude s’est concentrée sur la production de céréales et d’oléagineux au Brésil, car ils sont considérés comme des aliments de base pouvant être utilisés pour la consommation humaine directe ou comme aliments pour animaux pour la transformation de la viande, rapporte Reuters.

Lire aussi : Le Maroc couvre 100% de ses besoins en fruits et légumes et en viandes

Les résultats soulignent la force du pays en tant que puissance agricole mondiale, alors que la nation sud-américaine est passée du statut d’importateur net de produits alimentaires au cours des dernières décennies à devenir le plus grand exportateur mondial de produits tels que le soja, le bœuf et le poulet qu’il vend à la Chine et à l’Union européenne. et plein d’autres.

L’agence Embrapa a déclaré que ses chercheurs avaient utilisé deux méthodologies pour estimer le nombre de personnes nourries par les agriculteurs brésiliens en 2020.

Dans l’une, considérée comme le plus fiable par les chercheurs, l’agence de recherche agricole a utilisé les prix internationaux de la production céréalière du Brésil, tels que calculés par le Fonds monétaire international, pour arriver au résultat. Selon ce calcul, Embrapa a constaté que le Brésil avait nourri 772,6 millions de personnes l’année dernière, dont plus d’un demi-milliard à l’étranger.

Dans l’autre calcul, basé sur la production physique de céréales du pays qui déduit les importations alimentaires, les chercheurs ont constaté que les agriculteurs brésiliens nourrissaient quelque 637 millions de personnes dans le monde en 2020, dont 212,3 millions sur le marché intérieur.

De même, le Brésil représentait 8% de la production céréalière mondiale l’année dernière, contre 6% en 2011, a conclu l’étude.