Accord entre le Groupe OCP, l’UM6P et l’entreprise espagnole Fertinagro Biotech

Le groupe OCP, en collaboration avec l’Université Mohammed 6 Polytechnique, conclue un accord avec Fertinagro Biotech.

Ce 27 novembre 2019 à Saragosse en Espagne, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Groupe OCP ont signé un accord de partenariat avec Fertinagro Biotech, société du Groupe espagnol Tervalis.

Cette dernière est une référence en matière de recherche et développement durable, notamment sur la recherche agronomique et proposant des solutions garantes de l’environnement et de la planète. Ainsi, cet accord a pour objectifs de créer, en collaboration avec de grandes universités espagnoles, des chaires de formation de chercheurs au service d’entreprises proposant des solutions durables en matière de développement de l’agriculture et de l’élevage à l’échelle africaine et mondiale.

De plus, cela permettra au Maroc également de nouer des liens avec les principales universités espagnoles dans les domaines de l’agriculture, de l’économie circulaire et de l’agro-bioscience. Cet accord principalement basé sur les écosystèmes agricoles pour la minimisation de l’impact environnemental lié à l’agriculture, la bio-raffinerie à base de biomatériaux, ainsi que le capital biologique des sols ou la culture des algues, octroiera une formation aux chercheurs qui développeront des projets d’innovation basés sur la promotion de l’économie circulaire et conduisant à la durabilité et le respect de l’environnement. Dès lors, le Groupe OCP, du fait de sa notoriété en Afrique et dans le monde, apportera, avec son soutien, l’expertise nécessaire afin de réaliser des tests sur le terrain et d’en mesurer les implications concrètes.