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‏انطلاق موسم جني التين بإقليم تاونات و توقعات تصل إلى 74 ألف طن

agrimaroc agrimaroc 19/06/2020 أخبار فلاحية وطنية, التشجير, المحاصيل, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

‏انطلاق موسم جني التين بإقليم تاونات و توقعات تصل إلى 74 ألف طن

‏انطلق موسم جني حبات التين بإقليم تاونات المقترن بهذه الفاكهة، حيث يشهد سنويا المهرجان الوطني للتين.‏هذا القطاع بإقليم تاونات قطاع حيوي نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحكم الظروف المناخيه التي يتميز بها الإقليم. ‏يقدر معدل الإنتاج السنوي من هذه الفاكهة ب 74,000 طن بالإقليم أي ما يعادل 78% من الإنتاج الجهوي لفاكهة التين.

 و ‏في حديث مع إحدى المنابر  الإعلامية، قال ياسين السليماني وهو رئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم تاونات، أن الإقليم يحصد حصة الأسد في الإنتاج الوطني لهذه الفاكهة و تمثل مساحتها 40% من المساحة الإجمالية بالمغرب. و أشار إلى أن إقليم تاونات استفاد ، منذ انطلاق “مخطط المغرب الأخضر” من عمليات التشجير التي ناهزت 2200 هكتار.

شجرة التين تلعب دورا هاما بمساحة إجمالية قدرها 60 ألف هكتار و إنتاج سنوي يقدر بحوالي 140 ألف طن، يباع جزء منه على شكل فواكه طازجة ويتم تجفيف الجزء الآخر. يتوفر المغرب على 25 صنفا محليا لشجرة التين.

 

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