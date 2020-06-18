انطلاق موسم جني التين بإقليم تاونات و توقعات تصل إلى 74 ألف طن
انطلق موسم جني حبات التين بإقليم تاونات المقترن بهذه الفاكهة، حيث يشهد سنويا المهرجان الوطني للتين.هذا القطاع بإقليم تاونات قطاع حيوي نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحكم الظروف المناخيه التي يتميز بها الإقليم. يقدر معدل الإنتاج السنوي من هذه الفاكهة ب 74,000 طن بالإقليم أي ما يعادل 78% من الإنتاج الجهوي لفاكهة التين.
و في حديث مع إحدى المنابر الإعلامية، قال ياسين السليماني وهو رئيس مصلحة إنجاز المشاريع بالمديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم تاونات، أن الإقليم يحصد حصة الأسد في الإنتاج الوطني لهذه الفاكهة و تمثل مساحتها 40% من المساحة الإجمالية بالمغرب. و أشار إلى أن إقليم تاونات استفاد ، منذ انطلاق “مخطط المغرب الأخضر” من عمليات التشجير التي ناهزت 2200 هكتار.