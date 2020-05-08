المكتب الشريف للفوسفاط يحافظ على الريادة في السوق العالمية من حيث الصادرات
قام المكتب الشريف للفوسفاط بتصدير 1,5 مليون طن من حمض الفوسفوريك في الربع الثالث من سنة 2019 مقارنة ب1,37 مليون طن في السنة الفارطة خلال نفس الفترة.
حافظ المجمع الشريف للفوسفاط على مكانته كأكبر مصدر للفوسفاط في العالم على الرغم من أن حصته في السوق انتقلت من 38% إلى 34% بين يناير و شتنبر 2019، غير أنه لا يزال أكبر مصدر في العالم لحمض الفوسفوريك بحصة في السوق العالمية تناهز 49%.
في عام 2019 ، قام المكتب الشريف للفوسفاط بتصدير 9 ملايين طن من الفوسفاط الطبيعي مقارنة بـ 11 مليون طن في 2018 بسبب انخفاض إجمالي بنسبة 6٪ في صادرات الفوسفاط الطبيعي ، تشير المجموعة في تقريرها السنوي لعام 2019.
فيما يتعلق بحمض الفوسفوريك ، المكتب الشريف للفوسفاط ، الذي يمتلك 49 ٪ من السوق العالمية ، محققا نموًا سنويًا بنسبة 2 ٪ ، عزز في عام 2019 موقعه في السوق الآسيوية بعد انخفاض الطلب في الأسواق الأوروبية. في الربع الثالث من عام 2019 ، قام المكتب الشريف للفوسفاط بتصدير 1.5 مليون طن من حمض الفوسفوريك مقارنة بـ 1.37 مليون طن مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2018.
وفي مجال الأسمدة ، حافظ المكتب الشريف للفوسفاط على مكانته العالمية بفضل مرونة منتجاته حول العالم في سوق العرض الزائد بينما الطلب في آسيا يتناقص. في عام 2019 ، صدّرت المجموعة المغربية 9 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاطية مقابل 8.4 مليون طن في 2018. في العام الماضي ، اغتنم المكتب الشريف للفوسفاط فرصة زيادة الطلب في أمريكا وأوروبا لتعزيز مكانته في هذين السوقين ، بينما أكدت المجموعة في إفريقيا موقفها كمصدر رئيسي للأسمدة. بحصة سوقية تبلغ 58٪ تقريبًا.
تلعب المجموعة دورًا مهمًا في إطعام عدد متزايد من سكان العالم ، حيث توفر العناصر الأساسية لخصوبة التربة ونمو النبات بطريقة مستدامة وبأسعار معقولة.