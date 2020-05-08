‏المكتب الشريف للفوسفاط يحافظ على الريادة في السوق العالمية ‏من حيث الصادرات

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‏المكتب الشريف للفوسفاط يحافظ على الريادة في السوق العالمية ‏من حيث الصادرات

قام المكتب الشريف للفوسفاط بتصدير 1,5 مليون طن من حمض الفوسفوريك ‏في الربع الثالث من سنة 2019 مقارنة ب1,37 مليون طن في السنة الفارطة خلال نفس الفترة.

حافظ المجمع الشريف للفوسفاط على مكانته كأكبر مصدر للفوسفاط في العالم ‏على الرغم من أن حصته في السوق انتقلت من 38% إلى 34% بين يناير و شتنبر 2019، غير أنه لا يزال أكبر مصدر في العالم لحمض الفوسفوريك بحصة في السوق العالمية تناهز 49%.

في عام 2019 ، قام المكتب الشريف للفوسفاط بتصدير 9 ملايين طن من الفوسفاط الطبيعي مقارنة بـ 11 مليون طن في 2018 بسبب انخفاض إجمالي بنسبة 6٪ في صادرات الفوسفاط الطبيعي ، تشير المجموعة في تقريرها السنوي لعام 2019.

فيما يتعلق بحمض الفوسفوريك ، المكتب الشريف للفوسفاط ، الذي يمتلك 49 ٪ من السوق العالمية ، محققا نموًا سنويًا بنسبة 2 ٪ ، عزز في عام 2019 موقعه في السوق الآسيوية بعد انخفاض الطلب في الأسواق الأوروبية. في الربع الثالث من عام 2019 ، قام المكتب الشريف للفوسفاط بتصدير 1.5 مليون طن من حمض الفوسفوريك مقارنة بـ 1.37 مليون طن مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2018.

وفي مجال الأسمدة ، حافظ المكتب الشريف للفوسفاط على مكانته العالمية بفضل مرونة منتجاته حول العالم في سوق العرض الزائد بينما الطلب في آسيا يتناقص. في عام 2019 ، صدّرت المجموعة المغربية 9 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاطية مقابل 8.4 مليون طن في 2018. في العام الماضي ، اغتنم المكتب الشريف للفوسفاط فرصة زيادة الطلب في أمريكا وأوروبا لتعزيز مكانته في هذين السوقين ، بينما أكدت المجموعة في إفريقيا موقفها كمصدر رئيسي للأسمدة. بحصة سوقية تبلغ 58٪ تقريبًا.

تلعب المجموعة دورًا مهمًا في إطعام عدد متزايد من سكان العالم ، حيث توفر العناصر الأساسية لخصوبة التربة ونمو النبات بطريقة مستدامة وبأسعار معقولة.