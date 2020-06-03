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‏إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي الحالي بلغ حتى الآن 5.7 مليون قنطار

‏أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات السيد عزيز أخنوش، أن إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي الحالي بلغ حتى الآن 5.7 مليون قنطار، ما يعادل 19% من المحصول ‏الإجمالي المتوقع برسم سنة 2020.

حسب منابر اعلامية، أخنوش الذي كان يجيب على أسئلة النواب بالغرفة الأولى من البرلمان حول إجراءات وزارة الفلاحة لمواجهة مرحلة كورونا وتأثيرات الجفاف، يوم الإثنين، سجل أن ما تعيشه الفلاحة المغربية خلال هذا الموسم تمخض عن توالي ثلاث سنوات من عجز الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات، مبرزا أن هذا الأمر أثر بشكل كبير على المخزونات المائية، الشيء الذي كان له وقع سلبي على أداء الموسم الفلاحي، وعلى وجه الخصوص زراعة الحبوب

ورغم كل التحديات، إلا أن القطاع الفلاحي، حسب أخنوش، تمكن من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية والمصنعة،معتبرا أن مخطط المغرب الأخضر مكن الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع كافة المتغيرات

جدير بالذكر أن المساحة القابلة للحصاد اليوم تقدر بحوالي 2.3 مليون هكتار، أي 53 في المائة من المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية، موردا أن القمح الطري يمثل منها 43 في المائة، والشعير 34 في المائة، والقمح الصلب 23 في المائة

وفيما يخص الإنتاج، فإن التقديرات الأولية لمحصول الحبوب، وفقا للمعطيات التي كشف عنها وزير الفلاحة، تناهز 30 مليون قنطار، بانخفاض قدره 42 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط الذي سجل 52 مليون قنطار، و63 في المائة مقارنة مع متوسط المواسم الفلاحية الخمس الأخيرة