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يوم تحسيسي لفائدة النساء القرويات العاملات في القطاع الفلاحي بجهة الدارالبيضاء سطات

تنظم الجمعية الفلاحية للدارالبيضاء الكبرى يوما إحتفاليا لفائدة النساء القرويات العاملات في القطاع الفلاحي، وذلك يومه الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بمقر الضيعة النموذجية بمديونة

في إطار استراتيجيتها للإسهام في تعزيز روح المبادرة لدى النساء القرويات العاملات في القطاع الفلاحي وكدا التعاونيات الفلاحية النسوية، من خلال الدعم والمساندة لإنشاء وتعزيز المشروع الفلاحي للمرأة. وفي إطار اليوم العالمي للمرأة القروية ستنظم الجمعية الفلاحية للدارالبيضاء الكبرى يوما تحسيسيا لفائدة النساء القرويات العاملات في القطاع الفلاحي، وذلك يومه الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بمقر الضيعة النموذجية بمديونة

سيعقد هذا الحدث تحت عنوان « تعزيز روح المبادرة النسائية الفلاحية من أجل تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية ». يهدف اليوم إلى إتاحة الفرصة للنساء القرويات العاملات في القطاع الفلاحي في منطقتنا، للتبادل والتدريب حول مواضيع تساعدهن وتوجههن للبحث عن مزيد من الأنشطة المدرة للدخل. كما يهدف اليوم لإخبار والتحسيس بأهمية وأهداف مشروع الضيعة النموذجية لفائدة النساء القرويات الذي تسهر على مواكبته جمعيتنا والذي يهدف إلى توفير تكوينات تقنية لتتمكن المستفيدات من تعلم تقنيات إنتاج وتثمين المنتوجات النباتية والحيوانية، وكذلك مواكبتهن فيما بعد لتأسيس تعاونيات فلاحية تمكنها من تحقيق ربح دائم. وفتح باب التسجيل لإنخراط مستفيدات جدد