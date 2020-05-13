يصدر المجمع الشريف للفوسفاط منصة للتسويق الإلكتروني “أكري سوق” لخدمة الفلاحين و التعاونيات الفلاحية  

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يطلق المجمع الشريف للفوسفاط منصة للتجارة الإلكترونية “أكري سوق” لخدمة الفلاحين و التعاونيات الفلاحية.

‏في خضم الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والعالم بأسرة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالنظر لأهمية المنتجات الفلاحية المحلية و الانعكاسات التي قد تعاني منها المجموعات المنتجة و التعاونيات، أطلق المجمع الشريف للفوسفاط منصة للتجارة الإلكترونية “أكريسوق” تمكن الفلاحين و التعاونيات الفلاحية من تسويق منتجاتهم و بالتالي ضمان مدخولهم.

“أكري سوق” هي بوابة مخصصة حصريا للفلاحين و التعاونيات الفلاحية صممت من طرف وحدة “أكري إيدج” المتخصصة في الفلاحة الدقيقة، و التي أنشأتها OCPو تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير. و تهدف المنصة بالأساس إلى دعم الاقتصاد التضامني و مواكبة التجمعات الفلاحية للرفع من مردوديتها.

و في هذا السياق، صرح فيصل السحباوي، مكلف بوحدة “أكري إيدج” أن هذه المنصة الجديدة السهلة الاستخدام تم تكريسها حصريا للفلاحين و التعاونيات الفلاحية، و قد تم تطويرها عن طريق تحسين منصة الاستشارة الفلاحية التي ساعدت الوحدة من خلالها الفلاحين بربطهم مباشرة بالمستهلك النهائي. ثم تم توسيع خدمات المنصة لتشمل كذلك التعاونيات الفلاحية.

و بهدف التكيف مع هذه الأداة الجديدة للتسويق الإلكتروني، سيتم تنظيم و تلقين دروس تكوينية من طرفAct4Comunity لفائدة التعاونيات المنخرطة في المنصة الإلكترونية “أكري سوق”.