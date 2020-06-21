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يحتل المغرب الرتبة 30 في ترتيب الدول المنتجة للباذنجان

ثلاثة و خمسون ألف طن إجمالي إنتاج المغرب من الباذنجان

وفقا لبيانات الوكالة الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ، بلغ إنتاج الباذنجان في عام2018 بالمغرب 52754 طنًا على مساحة مزروعة تبلغ 1962 هكتارًا وبمتوسط إنتاج يقدر ب2,69 كيلوجرام من الباذنجان لكل متر مربع

مع وصول الإنتاج إلى أكثر من 52,75مليون كيلوغرام، احتل المغرب المرتبة 30 في ترتيب الدول الأكثر انتاجية لهذا المنتج الزراعي

تتصدر الصين قائمة الدول المنتجة للباذنجان في العالم بـ 34 مليون طن. الهند هي ثاني أكبر منتج في العالم ب12 مليون طن من الباذنجان في عام 2018. ثم تحتل مصر المرتبة الثالثة عالمياً بحجم 1,4 مليون طن على مساحة 46 849 هكتار و مردودية 3 كيلوغرام / م 2، وفقًا لبيانات هورتانفو

تحتل تركيا المرتبة الرابعة بـ 836,28 مليون كيلوغرام، و 23969 هكتارًا ، ومردود 3,49 كغم / م 2. فيما تحتل إيران المرتبة الخامسة بإنتاج 666,84 مليون كيلوغرام من الباذنجان المزروعة على مساحة 21 492 هكتارًا، والتي أعطت متوسط إنتاج يبلغ 3,1كيلوجرام لكل متر مربع