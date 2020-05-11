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وزارة الفلاحة تنفي الأخبار المتداولة بشــأن دعمها للخيول.

‏تشير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن الأخبار المتداولة والمتعلقة بمنح مساعدات للخيول في سياق الأزمة الصحية الحالية لا أساس لها من الصحة.

كما أكدت أن التواصل حول مسألة الدعم هم الشركة الملكية لتشجيع الفرس والمهنيين، الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول على دعم مالي في سياق هذه الأزمة. إلا أن هذه الخطوة، لم تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الفلاحة ولم يتم تعبئة أي مبلغ في هذا الاتجاه.

‏وبالتالي فإنه جميع المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.