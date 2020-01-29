ورشة علمية دولية حول بكتيريا كزليلا فاستيديوزا بمكناس و مراكش

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ورشة علمية دولية بمكناس و مراكش حول بكتيريا كزليلا فاستيديوزا :التشخيص و المراقبة و اجراءات ادارة المرض

تفتتح الورشة العلمية حول “بكتيريا كزليلا فاستيديوزا : التشخيص و المراقبة و إجراءات ادارة المرض” يوم الاثنين 03 فبراير 2020 (التاسعة صباحا) بقاعة المؤتمرات لقطب الجودة الغذائية لمكناس

وتنظم هذه التظاهرة، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي (المغرب) والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية (- باري – إيطاليا) وذلك في إطار مشروع أوروبي لتقوية القدرات والتحسيس في أوروبا وفي البلدان الأخرى لمواجهة كزليلا فاستيديوزا

تؤطر هذه الورشة من طرف خبراء أوروبيين من المستوى الكبير في أفق تقوية قدرات الأطر المغربية وأطر من دول أخرى بخصوص الجوانب المختلفة للبكتيريا Xyllela fastidiosa، وهي آفة لم تصب بلدنا بعد ولكنها واحدة من أكثر الأمراض تدميرا لأنواع كثيرة من المزروعات بما في ذلك شجرة الزيتون والكروم والحمضيات والنباتات الطبية والعطرية وغيرها

ستعرف التظاهرة إلقاء محاضرات نظرية وإجراء أشغال تطبيقية مخبرية وميدانية تهدف للتحسيس بالمخاطر التي تسببها Xylella fastidiosa، ولتوفير المعرفة العلمية الأساسية والقيام بتجارب عملية لتسليط الضوء على التفاعلات المعقدة بين مسببات المرض-ناقلاته-مضيفاته لأجل ضبط علمي لتقييم مخاطر الآفات

سيستفيد من هذا التكوين الذي يمتد على أربعة أيام (3-4 فبراير بمكناس و6-7 فبراير بمراكش) عشرات الباحثين والأطر الفلاحية المنتمية لمختلف المؤسسات والهيئات الزراعية المغربية وكذا لبلدان أفريقيا الشمالية : الجزائر وتونس وأوروبا : صربيا وتركيا والشرق الأوسط : العراق وفلسطين