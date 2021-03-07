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نسبة ملء السدود بلغت 50 في المائة بالمغرب

agrimaroc agrimaroc 07/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 22 Vues

 نسبة ملء السدود بلغت 50 في المائة بالمغرب

أفادت المديرية العامة للماء، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بأن حقينات السدود الرئيسية للمملكة بلغت إلى غاية اليوم السبت (6 مارس 2021) ما يناهز 8,04 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك معدل ملء يقدر ب 50 في المائة

وحسب الوضعية اليومية لأهم السدود الكبرى للمملكة الصادرة عن المديرية العامة للماء، فقد بلغت حقينة السدود، خلال kفس الفترة من السنة السابقة، ما يناهز 7,38 مليار متر مكعب، أي معدل ملء يقدر ب47,4 في المائة

وبالتفصيل، سجل سد الوحدة أهم حقينة ب2,79 مليار متر مكعب، وبمعدل ملء يقدر ب 79,4 في المائة، مقابل 58,2 في المائة السنة التي قبلها

ويحتل سد إدريس الأول المرتبة الثانية بحقينة 822,1 مليون متر مكعب، أي معدل بمعدل ملء يقدر 72,8 في المائة مقابل 81,2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة (916,7 مليون متر مكعب)

وبمعدل ملء يقدر ب100 بالمائة، يتبوأ سد واد المخازن المركز الثالث بفضل حقينة تناهز 672,9 مليون متر مكعب

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